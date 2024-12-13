Енергетика по всій Україні знову перебуває під масованим ударом росіян

Міністр енергетики України Герман Галущенко на своїй сторінці у Фейсбуці сьогодні вранці написав, що енергетика по всій Україні знову перебуває під масованим ударом російських військ.

«Ворог продовжує свій терор. Знову енергетика в усій Україні під масованим ударом», — написав він.

Міністр повідомив, що енергетики вживають усіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.

«Щойно буде вирішуватись ситуація з безпекою, уточнюватимуться завдані пошкодження», — заявив він.