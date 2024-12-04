Оператор БПЛА «прибрав» з поля бою взвод російських військових

Оператор БПЛА ССО знищив взвод російських військових. Фото: кадр із відео

Один оператор БПЛА ССО знищив 30 військовослужбовців РФ за дві доби. Про це повідомило командування Сил спеціальних операцій ЗС Україн



Це є результатом підготовки поля бою перед проведенням прямих дій одним оператором БПЛА 73 морського центру Сил спеціальних операцій.



«Робота пілота не важка, якщо до моменту як ти став на посаду пілота штурмував посадки, тримав оборону, проводив засідки та т.д. Без такого бойового досвіду сідати за пульт небезпечно, тому що ти не знаєш, що в першу чергу потрібно робити на полі бою, щоб допомогти побратимам. Тягар відповідальності який відчуваю особисто я — величезний, емоції появляються тільки тоді коли в екрані бачу своїх» - розповів оператор БПЛА з позивним «Мауглі».

Нагадаємо, ССО ліквідували 17 російських військових у Курській області.