Втрати армії РФ за добу: 1350 солдатів і 7 бронемашин

Техніка ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1350 осіб. Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.



Також українські воїни знешкодили п'ять танків, сім бойових броньованих машин та три артилерійські системи супротивника.

Ліквідована штурмова група ЗС РФ під Кураховим. Фото: телеграм

Крім того, ЗСУ збили 14 БПЛА оперативно-тактичного рівня, а також знищили 48 автомобілів окупантів.

Нагадаємо, днем раніше втрати російських загарбників склали 1220 осіб.