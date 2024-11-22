Різко збільшилася кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки росіян на Кривий Ріг

Росіяни атакували Кривий Ріг 21 листопада. Фото: Олександр Вілкул

Станом на ранок п'ятниці, 22 листопада, різко зросла кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг Дніпропетровської області. Відомо, що 32 особи поранені, двоє — у лікарні. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.



«До 32 зросла кількість постраждалих від удару, з них 2 дітей. У лікарнях перебуває 12 осіб, серед них одна дитина», — зазначив він.





За словами Вілкула, двоє людей залишаються у тяжкому стані.



Всім надається вся необхідна допомога.



Раніше ми писали, що Раніше ми писали, що вранці 21 листопада російські окупанти атакували Кривий Ріг. Зафіксовано попадання ракети до адміністративної будівлі, пошкоджено будинки. Станом на 15:08 поранення отримали 26 осіб.