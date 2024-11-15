В Україні змінили умови бронювання від мобілізації. Що відомо

Засідання Кабінету міністрів України. Фото: КМУ

Кабінет міністрів України оновив критерії бронювання від мобілізації та критерії для отримання підприємствами та організаціями критичності. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.



За його словами, до 15 листопада провели аудит підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників.



«За результатами аудиту виявили низку проблемних моментів, які необхідно усунути. Насамперед регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер узгоджуватимуться з Міноборони та Мінекономіки. По-друге, для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом тепер є обов'язковими пунктами для бронювання працівників. Зокрема, нарахована середня зарплата на підприємстві та у заброньованого працівника має бути не менше 2,5 мінімальних зарплат», – сказав Шмигаль.



Прем'єр стверджує, що це дозволить знизити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради «тіньової» домовленості про бронювання.



«Всі бронювання з 1 грудня здійснюватимуться через «Дію». Відбуватиметься щомісячний моніторинг підприємств та організацій, щоб вони відповідали всім критеріям. Новий порядок діятиме з 1 грудня. Для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого. До цієї дати всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників відповідно до нових умов, незалежно від того, як і коли воно відбувалося», – резюмував він.

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