Ракетна атака на Київ: пошкоджені посольства кількох країн

20 грудня внаслідок російської ракетної атаки на Київ пошкоджені кілька посольств. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.



За його словами, всі ці посольства розміщені в одному будинку, який зазнав серйозних пошкоджень.



«Це посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії. У приміщеннях вибиті вікна, двері, фрагменти стелі. Це абсолютно варварський напад. Скрізь у світі це перетин усіх «червоних ліній», міжнародних правил. Цими ударами по дипломатичних установах Росія лише знову підтверджує свій статус абсолютного варвара», – сказав Тихий.



Спікер МЗС зазначив, що українська сторона вже оцінює рівень пошкоджень та займається ліквідацією наслідків.



«Ніхто з іноземних дипломатів не постраждав», – додав він.

Нагадаємо, що вранці 20 грудня Росія балістичними ракетами атакувала Київ, внаслідок чого є постраждалі.