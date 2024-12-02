Шольц анонсував постачання зброї в Україну вартістю 650 млн євро

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (ліворуч) пообіцяв передати Україні зброї на 650 млн євро. Фото: BILD

Вранці у понеділок, 2 грудня, спецпоїзд із канцлером Німеччини Олафом Шольцем прибув на залізничний вокзал Києва. У столиці України глава уряду Німеччини має намір зустрітися із президентом Володимиром Зеленським. Про це пише німецьке видання BILD.

Олаф Шольц вдруге з початку війни приїхав до Києва — його візит не анонсувався.

«Понад 1000 днів Україна героїчно захищається від безжальної російської агресії. Я хочу дати зрозуміти, що Німеччина залишиться найсильнішим прихильником України у Європі. Україна може покластися на Німеччину: ми говоримо, що робимо. І ми робимо те, що говоримо», — сказав канцлер одразу після прибуття до Києва.

Наголошується, що Шольц анонсував постачання зброї в Україну вартістю 650 мільйонів євро. Однак канцлер ФРН продовжує наполягати на тому, що Німеччина не передасть Києву крилатих ракет «Таурус» — на думку Шольца, це може призвести до ескалації конфлікту.

Видання пише, що, на думку аналітиків, перед достроковими виборами до Бундестагу Шольц хоче показати, що він як канцлер намагається вести переговори про можливу мирну угоду між Україною та Росією. Очевидно, на зустрічі із Зеленським Шольц спробує з'ясувати, на що готова піти українська сторона заради укладання перемир'я.

Раніше повідомлялося, що до Різдва Німеччина передасть Україні ще дві системи ППО.