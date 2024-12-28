Окупанти визнали аварійними ще вісім мостів та шляхопроводів в «ЛНР»

Російські загарбники на тимчасово окупованій частині Луганської області визнали аварійними вісім мостів та шляхопроводів. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«На шести з них обмежили швидкість руху транспорту до 20 км на годину, на одному – до 30 км на годину. Також заборонено рух вантажівок. Деякими об'єктами не зможуть користуватися навіть пішоходи», — зазначив він.



За словами Лисогора, про плани щодо термінів ремонтів загарбники не оголошували. До речі, всі ці мости розташовані на окупованій території Луганщини з 2014 року. Швидше за все, жодних робіт там не проводилося 10 років.



Раніше ми писали, що на тимчасово окупованій частині Луганської області з 24 грудня заборонено польоти безпілотних літальних апаратів у період дії воєнного стану.