Війська РФ просунулися в Кураховому і двох селах під Покровськом — DeepState

Просування ЗС РФ у Кураховому станом на 1 січня 2025 року. Фото: мапа DeepState

Російська окупаційна армія все далі просувається в Кураховому. Це продовжує фіксувати аналітичний проєкт DeepState.



Також повідомляється, що ЗС РФ розвивають свій наступ поблизу двох сіл Покровського району — Солоного та Вовкового, які розташовані за 14 та 12 км на захід від самого міста.



У Генеральному штабі зазначили, що в районі Курахового українські захисники відбили 18 атак. Водночас армія росіян 56 разів намагалася вклинитися в оборону ЗСУ на Покровському напрямку.



За попередню добу противник зазнав значних втрат на цій ділянці фронту. Як стало відомо, наші воїни знешкодили на цьому напрямку 208 окупантів, 94 з них — безповоротно.



Знищено чотири одиниці автомобільної техніки, дві антени керування БПЛА, крім того, пошкоджено одну бойову броньовану машину та один міномет.

Раніше повідомлялося, що населений пункт Курахове майже повністю перейшов під контроль російських окупантів.