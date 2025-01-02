Танк ЗСУ відбив атаку росіян у Серебрянському лісі

Танк ЗСУ заїхав у Серебрянський ліс і обстріляв окупантів. Фото: кадр із відео

Танк 63 ОМБр заїхав у Серебрянський ліс і почав обстріл позицій російських окупантів, після чого повернувся неушкодженим. Відео опублікував телеграм-канал 63 ОМБр.



«Можемо павтарить! Люблять погрожувати росіяни. А танкісти 63 бригади беруть і роблять! Кілька днів тому, хлопці залетіли на позиції мо***лів у Серебрянському лісі, добре насипали їм. Ка**пи не встигли навіть зрозуміти, що сталося», - йдеться в повідомленні танкістів.



Зі свого боку на Лиманському напрямку війська РФ атакували 16 разів, намагаючись просунутися вперед у Срібнянському лісі.



Загалом за минулу добу втрати російських загарбників склали 1370 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 13 бойових броньованих машин і 20 артилерійських систем.



До того ж ЗСУ знищили 69 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 54 автомобілі й три одиниці спеціальної техніки окупанта.

Нагадаємо, Сили ППО України збили 47 із 72 ворожих дронів за ніч 2 січня 2025 року.