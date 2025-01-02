Армія РФ просунулася у п'яти населених пунктах і вийшла на південні околиці Курахового — DeepState

Сьогодні, 2 січня 2025 року, російська окупаційна армія просунулася далі в п'яти населених пунктах, а також уже вийшла на південні околиці міста Курахове. Це зафіксував аналітичний проєкт DeepState.
«Ворог просунувся біля Вовкового, Нескучного, в Новоєлизаветівці, Солоному, Воздвиженці, Кураховому та його південних околицях», — йдеться у повідомленні.
У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ зазначається, що противник інтенсивно атакує на Курахівському напрямку.
«Налічується вже 18 боєзіткнень поблизу Українки, Петропавлівки та Курахового, на даний час точаться чотири боєзіткнення», — додали в Генштабі.
Зазначається, що втрати противника на даному напрямку становлять 86 окупантів убитими й пораненими; до того ж знищено п'ять бойових броньованих машин і пошкоджено одну бойову машину піхоти загарбників.
Нагадаємо, «Новини Донбасу» вже писали, що війська РФ просунулися в Кураховому та двох селах під Покровськом.
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