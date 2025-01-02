Армія РФ просунулася у п'яти населених пунктах і вийшла на південні околиці Курахового — DeepState

Армія РФ вийшла на південні околиці міста Курахове. Фото: карта DeepState

Сьогодні, 2 січня 2025 року, російська окупаційна армія просунулася далі в п'яти населених пунктах, а також уже вийшла на південні околиці міста Курахове. Це зафіксував аналітичний проєкт DeepState.



«Ворог просунувся біля Вовкового, Нескучного, в Новоєлизаветівці, Солоному, Воздвиженці, Кураховому та його південних околицях», — йдеться у повідомленні.



У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ зазначається, що противник інтенсивно атакує на Курахівському напрямку.



«Налічується вже 18 боєзіткнень поблизу Українки, Петропавлівки та Курахового, на даний час точаться чотири боєзіткнення», — додали в Генштабі.



Зазначається, що втрати противника на даному напрямку становлять 86 окупантів убитими й пораненими; до того ж знищено п'ять бойових броньованих машин і пошкоджено одну бойову машину піхоти загарбників.

Нагадаємо, «Новини Донбасу» вже писали, що війська РФ просунулися в Кураховому та двох селах під Покровськом.