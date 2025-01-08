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Завтра адміністрація Байдена оголосить про останній її пакет допомоги Україні

08 січня 2025, 13:42

Завтра адміністрація Байдена оголосить про останній її пакет допомоги Україні

Білий дім завтра оголосить про новий пакет військової допомоги Україні. Фото: Polskie Radio Білий дім завтра оголосить про новий пакет військової допомоги Україні. Фото: Polskie Radio

Білий дім 9 січня оголосить про новий пакет військової допомоги для України, повідомляє агентство Associated Press із посиланням на два джерела.

Офіційний анонс, за даними AP, відбудеться під час візиту міністра оборони США Ллойда Остіна до Німеччини.

Цей пакет буде останнім для адміністрації Джо Байдена. Джерела зазначили, що він буде «значним», проте навряд чи включить усі чотири мільярди доларів, які Конгрес США вже схвалив для надання Україні.

Адміністрація Байдена протягом останніх тижнів прискорила відправку військової допомоги Україні, побоюючись, що Дональд Трамп після повернення до Білого дому може відмовитись передавати Києву виділені Конгресом кошти, які на той момент не будуть витрачені.

Наприкінці грудня Вашингтон оголосив про виділення 2,5 мільярда доларів — цей пакет став найбільшим із січня 2023 року.

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