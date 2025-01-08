Призупинено рух громадського транспорту в трьох селищах Херсонської області

Через підвищену російську активність та обстріли призупинено рух громадського транспорту у трьох селищах Херсонської області.
Зокрема, громадський транспорт поки що не курсуватиме у Наддніпрянському, Молодіжному та Інженерному.
«Про відновлення руху маршрутних автобусів повідомимо додатково», - заявив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Раніше в Херсоні БПЛА атакував маршрутне таксі, вбивши одного пасажира та поранивши дев'ять інших. Нагадаємо, 2 січня 2025 року в Корабельному районі ЗС РФ вже атакували громадський транспорт.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях