Призупинено рух громадського транспорту в трьох селищах Херсонської області

Через підвищену російську активність та обстріли призупинено рух громадського транспорту у трьох селищах Херсонської області.



Зокрема, громадський транспорт поки що не курсуватиме у Наддніпрянському, Молодіжному та Інженерному.



«Про відновлення руху маршрутних автобусів повідомимо додатково», - заявив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Раніше в Херсоні БПЛА атакував маршрутне таксі, вбивши одного пасажира та поранивши дев'ять інших. Нагадаємо, 2 січня 2025 року в Корабельному районі ЗС РФ вже атакували громадський транспорт.