Сьогодні вранці Костянтинівка зазнала російського обстрілу

Костянтинівка вкотре зазнала російського обстрілу. Фото: МВА

Вранці 8 січня російські військові обстріляли місто Костянтинівка на Донеччині. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Зазначається, що внаслідок атаки було пошкоджено один із об'єктів Укрзалізниці.

«На щастя, постраждалих немає», — написав керівник МВА.

Він також наголосив, що обстріл став черговим підтвердженням тактики агресора, спрямованої на руйнування інфраструктури.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу міста Костянтинівка російськими військами вранці 5 січня було пошкоджено приватні будинки, фасад Свято-Миколаївського храму, газопровід, лінію електромережі. Люди не постраждали.