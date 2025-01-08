Двоє десантників захопили в полон одразу 14 окупантів

Українські військовослужбовці взяли в полон 14 російських окупантів. Спецоперацію здійснили два десантники. Про це повідомили у пресслужбі Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.



«Після тривалої дронової атаки на одну з передових російських позицій та під вогневим прикриттям побратимів — двоє воїнів 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади висунулися для штурму. Підійшовши впритул до ворожого бліндажу, десантники з позивними «Джин» та «Манекен» кинули кілька гранат у його вхід», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що загарбники вирішили здаватися, вони миттєво склали зброю та вийшли з бліндажа.



Раніше ми писали, що на Хмельниччині правоохоронці та СБУ затримали двох диверсантів, які підірвали шляхи з метою пуску під укіс вантажного поїзда.