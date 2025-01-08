У Бериславі росіяни вбили місцевого жителя і поранили жінку

У Бериславі росіяни вбили місцевого мешканця за допомогою БПЛА. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Через скидання вибухівки з дрона загинув 40-річний чоловік. Мої співчуття рідним і близьким», — написав він.



Також вибухову травму та поранення ноги отримала 43-річна жінка. Постраждалу доставили в лікарню для надання медичної допомоги.



Глава Херсонської ОВА також додав, що близько 10:40 російські війська обстріляли Наддніпрянське. Внаслідок ворожого обстрілу смертельні травми отримав 71-річний чоловік.