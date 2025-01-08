Обстріл РФ залишив без світла 500 жителів Комишуваської громади

Майже 500 жителів Комишуваської громади залишилися без світла після російської атаки, яка пошкодила енергетичну інфраструктуру. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.



Відключення електроенергії зачепило чотири села. Енергетики запевнили, що ремонтні роботи розпочнуться відразу після стабілізації ситуації з безпекою.



Нагадаємо, троє мешканців Покровська дістали поранень в результаті російських атак за минулу добу.