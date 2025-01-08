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У Генштабі ЗСУ підтвердили атаку на нафтобазу в російському Енгельсі

08 січня 2025, 13:07

У Генштабі ЗСУ підтвердили атаку на нафтобазу в російському Енгельсі

Українські дрони вдарили по нафтобазі у російському Енгельсі. Там триває пожежа. Фото: ASTRA Українські дрони вдарили по нафтобазі у російському Енгельсі. Там триває пожежа. Фото: ASTRA

Генштаб ЗСУ прозвітував про ураження нафтобази, яка забезпечувала паливом військовий аеродром «Енгельс-2» у Саратовській області РФ.

«Сьогодні вночі атаковано базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Кристал" в Енгельсі Саратовської області. У районі цілі фіксувалися численні вибухи, почалася масштабна пожежа. Місцева влада підтверджує влучання в "промисловий об'єкт". Слід зазначити, що ця нафтобаза постачала паливом військовий аеродром «Енгельс-2», де базується стратегічна авіація ворога», — йдеться у повідомленні відомства.

Раніше 8 січня губернатор Саратовської області Росії Роман Бусаргін повідомив, що цієї ночі міста Енгельс і Саратов зазнали масованої атаки БПЛА.

«Є пошкодження на одному із промислових підприємств. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Екстрені служби працюють на місці для ліквідації наслідків», — розповів російський урядовець.

У повідомленнях Бусаргіна та низки російських ЗМІ зазначається, що в районі міста Енгельс Саратовської області в ніч проти 8 січня пролунала серія вибухів на тлі повітряної атаки із застосуванням безпілотників. Після цього спалахнула сильна пожежа на нафтобазі.

За останніми даними, база продовжує горіти.

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Генштаб ЗСУ Пожежа нафтобаза Атака БПЛА Енгельс
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