Російські військові шість разів обстрілювали населені пункти Донецької області за минулу добу

Минулої доби армія РФ шість разів обстріляла населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 8 січня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Волноваський район. Пошкоджено приватні будинки у Великій Новосілці, Розливі, Андріївці та Улаклі.
Покровський район. У Покровську поранено 3 особи, пошкоджено 2 приватні будинки, 2 багатоповерхівки та підприємство.
Краматорський район. У Лимані пошкоджено 3 будинки та 2 нежитлові приміщення.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджено 9 приватних будинків, багатоповерхівку та нежитлове приміщення.
З лінії фронту евакуйовано 152 особи, зокрема 8 дітей, зазначив керівник ОВА.