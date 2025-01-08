Російські війська за добу атакували Покровськ: поранено троє людей

Окупаційні війська РФ 7 січня вкотре обстріляли Покровськ Донецької області. У результаті атак троє людей отримали поранення — дві жінки та чоловік. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«Об 11:00 під ударом знаходилася північна частина Покровська. В результаті обстрілу пошкоджено два приватних будинки. Постраждали дві цивільні особи, обидві — жінки 1972 та 1999 року народження», — ідеться в повідомленні.



У відомстві зазначили, що близько 11:30 російські війська з РСЗВ «Град» обстріляли західну частину міста. Пошкоджено два багатоквартирні будинки.



Крім того, о 16:30 росіяни атакували місто, внаслідок удару пошкоджено автобус, поранено водія.



Також пошкоджено цех із виробництва меблів.



Раніше ми писали, що російська окупаційна армія просунулася в Торецьку, Кураховому, Нововасилівці, Слов'янці, Дворічній, Новоіванівці, Нескучному та Янтарному на Донбасі, а також біля Нової Сорочини та Махнівки у Курській області РФ.