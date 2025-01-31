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Росія зазнала масованої атаки безпілотників

31 січня 2025, 08:57

Росія зазнала масованої атаки безпілотників

Атаки безпілотників у ніч проти 31 січня зазнали кілька областей Росії. Ілюстративне фото Атаки безпілотників у ніч проти 31 січня зазнали кілька областей Росії. Ілюстративне фото

Декілька областей Росії зазнали масованої атаки безпілотників у ніч проти 31 січня. Про це сьогодні повідомило Міністерство оборони РФ.

За даними відомства, за ніч «перехоплено 49 українських дронів».

Зазначається, що під удар потрапили Ростовська область (25 БПЛА), Волгоградська область (8 БПЛА), Курська область (6 БПЛА), Ярославська (4 БПЛА), а також Бєлгородська, Воронезька області та Краснодарський край (там були збиті по два безпілотники) .

Однак, губернатори Ярославської та Курської областей повідомили про набагато більш масовану атаку. За їхніми даними, у Курській області збили 17 дронів, а в Ярославській — п'ять.

За даними російського видання Baza, у Ростовській області безпілотники збивали відразу в кількох містах – у Ростові-на-Дону, Таганрозі, Шахтах, Новошахтинську, Азовському, Чортківському, Жовтневому сільському, Тарасівському, Міллерівському, Зерноградському, Красносулинському районах. В останньому уламки пошкодили опору ЛЕП, обірвані дроти, розповів голова області Юрій Слюсар.

Також видання повідомляє, що у Воронезькій області один із БПЛА впав на проїжджаючий автомобіль, водій поранений, йому надали першу допомогу. У тому ж районі фрагменти збитого безпілотника пошкодили житловий будинок та ферму. У Воронежі дрон пошкодив вікна у будівлі промислового підприємства.

Зазначається, що у Волгоградській області через падіння уламків БПЛА почалася пожежа на території нафтопереробного заводу, одна людина постраждала. За даними губернатора області, пожежу швидко загасили, постраждалого госпіталізовано.

У Бєгородській області місто Шебєкіно двічі потрапило під обстріл. Постраждалих немає, але уламки посікли вікна приватного будинку і машини, що стояли поруч, перебиті лінії електропередач, через що частина будинків залишилася без світла.

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