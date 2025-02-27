Українські пілоти знищили танк та ЗРК окупантів у Донецькій області

Пілоти знищили танк та ЗРК росіян. Фото: скриншот

Українські пілоти знищили танк і два зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) російських окупантів у Донецькій області. Про це повідомили у прес-службі ОСГВ «Хортиця».



«Пілоти комендатури швидкого реагування розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів «Фенікс» бригади «Помста» результативно знищують піхоту, озброєння та бронетехніку. Зокрема, вполювали ворожий танк та два зенітно-ракетні комплекси», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, оператори ударних БПЛА відпрацьовують по будь-якій ворожій цілі, яка з'являється в їх полі зору.



Раніше ми писали, що 38 бригада морської піхоти ЗСУ знищила два танки Т-90 російської армії на Покровському напрямку.