Окупанти засудили 73-річного жителя ТОТ Запорізької області до 14 років

В окупованій частині Запорізької області 73-річного Олександра Маркова засудили до 14 років колонії за допомогу ЗСУ. Про це повідомляє «Бердянськ Сьогодні».



За даними російських окупаційних ЗМІ, пенсіонера звинуватили в державній зраді через переказ 37 тисяч рублів (близько 11 100 гривень) на підтримку Збройних Сил України.



Так званий «запорізький обласний суд» виніс літньому чоловікові суворий вирок, попри його вік. Маркову доведеться відбувати покарання в колонії суворого режиму.

Раніше російський суд ув'язнив у колонію українця, якого викрали, коли він приїхав додому до матері на Харківщину.