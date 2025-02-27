На Вовчанському напрямку посилилися атаки FPV-дронів РФ

Російський дрон на оптоволокні, який захопили українські військові. Вересень 2024 року. Україна. Фото: Сергій Флеш

На Вовчанському напрямку зафіксовано високу активність російських FPV-дронів, що використовують оптоволокно.



За даними телеграм-каналу «Офіцер+», окупанти застосовують цей тип безпілотників на дистанції 10-15 км від лінії бойового зіткнення (ЛБЗ), завдаючи ударів по українських тилах і логістиці.



Основні зони активності ворожих дронів: район Юрченкове - Білий Колодязь, а також дороги в напрямку Приколотного.

Від району Юрченкове - Білий Колодязь до ЛБЗ менше ніж 20 км, але туди вже долітають дрони РФ. Фото: DeepState

Під удари потрапляють не тільки військові цілі, а й цивільні об'єкти.



«За останній тиждень чимало одиниць техніки в нашому тилу знищили дронами на оптоволокні, там, де ще тиждень тому спокійно курили цигарки», - зазначає автор публікації.



Також у повідомленні підкреслюється, що в безпеці можна бути лише умовно — ворог постійно вдосконалює засоби ураження та шукає нові вразливі точки в обороні.

Нагадаємо, росіяни атакують дронами на оптоволокні під час будівництва лінії оборони ЗСУ.