На Вовчанському напрямку посилилися атаки FPV-дронів РФ

На Вовчанському напрямку зафіксовано високу активність російських FPV-дронів, що використовують оптоволокно.
За даними телеграм-каналу «Офіцер+», окупанти застосовують цей тип безпілотників на дистанції 10-15 км від лінії бойового зіткнення (ЛБЗ), завдаючи ударів по українських тилах і логістиці.
Основні зони активності ворожих дронів: район Юрченкове - Білий Колодязь, а також дороги в напрямку Приколотного.
Від району Юрченкове - Білий Колодязь до ЛБЗ менше ніж 20 км, але туди вже долітають дрони РФ. Фото: DeepState
Під удари потрапляють не тільки військові цілі, а й цивільні об'єкти.
«За останній тиждень чимало одиниць техніки в нашому тилу знищили дронами на оптоволокні, там, де ще тиждень тому спокійно курили цигарки», - зазначає автор публікації.
Також у повідомленні підкреслюється, що в безпеці можна бути лише умовно — ворог постійно вдосконалює засоби ураження та шукає нові вразливі точки в обороні.
Нагадаємо, росіяни атакують дронами на оптоволокні під час будівництва лінії оборони ЗСУ.
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