Українська авіація уразила командно-спостережний пункт та місце запуску БПЛА росіян на окупованому Запоріжжі

Окуповане село Копані. Фото: карта DeepState

25 лютого Повітряні сили ЗСУ завдали удару по будівлі, яка використовувалася 1429-м мотострілецьким полком армії РФ як командно-спостережний пункт і місце запуску БПЛА поблизу окупованого села Копані Запорізької області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



За даними Генштабу, внаслідок вогневого ураження спроможності російських військ тероризувати українське мирне населення суттєво зменшені.

Нагадаємо, що ГУР одним важким дроном знищило та пошкодило майже два десятки російських гармат під містом Покровськ на Донеччині.