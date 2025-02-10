У Європі готують масштабну операцію із захоплення російських танкерів з нафтою в Балтійському морі — Politico

Операцію із захоплення російських танкерів з нафтою в Балтійському морі готують країни Європи. Ілюстративне фото

Країни Європи проводять закриті переговори щодо масштабних захоплень російських танкерів у Балтійському морі з обговоренням можливих дій на основі міжнародного законодавства, включаючи звинувачення у екологічних злочинах чи піратстві. Про це пише видання Politico.

«У разі невдачі планується ухвалити нові національні закони для захоплення суден у міжнародних водах», — йдеться у статті.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна зазначив, що майже 50% санкціонованої торгівлі російською морською нафтою проходить через Фінську затоку, представляючи екологічну загрозу та ризики для підводної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше міжнародний дослідницький проект Shadow Fleet Secrets дійшов висновку, що європейські та американські судновласники за останні роки продали 230 старих танкерів російському тіньовому флоту на 6 млрд доларів.