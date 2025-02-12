Пропагандистка Монтян розповіла, чому проросійських маріупольців не пускають до РФ

Проросійських маріупольців спеціально не пускають до РФ, щоб «віджати» у них нерухомість у місті та записати її у «безгосп». Про це розповіла Z-пропагандистка Монтян.

За словами Тетяни Монтян, під час перетину кордону так звану «фільтрацію» в аеропорту Шереметьєво не можуть пройти не лише проукраїнські жителі окупованих територій, а й проросійські жителі окупованого Маріуполя, у яких у місті залишилася нерухомість. Їхні будинки згодом вносять до списку «безгосподарних» і передають у майно Росреєстру.

Монтян вважає, що у Маріуполі «обкатують» схему, яка пошириться на решту окупованих територій.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Маріуполі спорудження нових будинків для мешканців, що залишилися без даху над головою, завершено, тепер людей хочуть селити в так зване «безгоспне» житло — чиї власники або поїхали, або не можуть підтвердити факт володіння майном.

Однак навіть ті, хто має всі необхідні документи на житло, все одно знаходять свої квартири в числі «безгоспних».

Так, активістка Санія Денісова, котра займається проблемою маріупольців, напередодні написала, як мешканців міста «серйозно обдурили». Вона навела приклад цілого будинку з жителями — Металургів, 119 — який також опинився в цьому списку. Жодних комісій від адміністрації до будівлі не надсилали. В окупаційній мерії Денисової відповіли, що нібито «провели комісію» у лютому 2024 року, коли вмикали в будинку опалення. Тих, кого вдома не застали, позбавили житла.

«Ті, хто виявився молодшим і більш цілеспрямованим, через час статус зі свого житла зняли. Проте дуже багатьом пенсіонерам виявилося не під силу боротися з бюрократією та байдужістю місцевих чиновників. Людей взагалі ні про що не попереджали, коли тема безгоспу взагалі ще не обговорювалася. У багатьох квартири взагалі вже числяться у Росреєстрі», — написала вона.

Усі звернення до правоохоронних органів, які маріупольці писали з 2022 року, спускають назад до «ДНР» та залишають без відповіді.

«Подали 150 звернень. Жодної реакції», — сказав в ефірі стриму співрозмовник Монтян, Z-блогер Павло Іванов.

Раніше «Новини Донбасу» розповіли про те, з чим доводиться стикатися українцям, які намагаються потрапити на окуповані території через московський аеропорт «Шереметьєво».