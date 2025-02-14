Віце-президент США розкритикував Європу на Мюнхенській конференції: Україну згадав опосередковано

Віце-президент США Джей Ді Венс. Фото: ABC News

Віце-президент США Джей Ді Венс виступив на Мюнхенській конференції з безпеки. У своїй промові він опосередковано згадав Україну, головним чином зосередившись на критиці європейських партнерів.

Джей Ді Венс заявив, що адміністрація Дональда Трампа стурбована європейською безпекою.

«Ми вважаємо, що можемо домовитися щодо України та Росії, це буде важливо найближчими роками для Європи. Але зовнішні актори – Росія та Китай – мене не так турбують. Мене турбують погрози зсередини», — заявив він і перейшов до заяв про те, що Європа нібито не поділяє спільних із США демократичних цінностей.

Венс розкритикував колишнього єврокомісара Тьєррі Бретона, який нещодавно «висловив захоплення з приводу рішення уряду Румунії скасувати результати виборів» і припустив, що те саме може статися в Німеччині.

За його словами, упродовж багатьох років усі говорили, що все, що Захід фінансує та підтримує, робиться в ім'я демократичних цінностей — від політики щодо України до цифрової цензури.

«Але, коли ми бачимо, як європейські суди скасовують вибори, а високопосадовці погрожують скасувати інші, ми повинні поставити запитання, чи відповідаємо ми високим стандартам», — зазначив віце-президент США.

Венс повернувся до питання анульованих виборів у Румунії, заявивши, що їх скасували «за непереконливими підозрами спецслужб і під величезним тиском сусідів по континенту». Він також розкритикував припущення про те, що демократію можна знищити за допомогою кількох сотень тисяч доларів та цифрової реклами з іншої країни.

«Якщо ви вірите в це, то ваша демократія не була дуже сильною від самого початку», — зазначив Венс.

На його думку, організатори Мюнхенської конференції мали допустити до участі політиків-популістів, з якими «не обов'язково погоджуватися, але ми зобов'язані хоча б брати участь у діалозі з ними».