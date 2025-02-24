У Вашингтоні Макрон і Стармер спробують переконати Трампа не вести двосторонні переговори з РФ — The Times

Президент Франції та прем'єр-міністр Великої Британії домовилися, що координуватимуть свої дії під час зустрічей із президентом США. Про це пише британське видання The Times із посиланням на високопоставлені дипломатичні джерела.

Газета повідомляє, що на думку Стармера та Макрона, настав «вирішальний момент» для глобальної безпеки.

Кір Стармер має зустрітися з Трампом у Вашингтоні у четвер, 27 лютого. Макрон – сьогодні, 24 лютого.

В обмін на відмову від прямих переговорів між РФ та США лідери Франції та Великобританії збираються запропонувати Трампу європейські зобов'язання щодо забезпечення безпеки України у майбутньому.

Що це за гарантії, не уточнюється.

Напередодні повідомлялося, що Макрон та Стармер збираються запропонувати Трампу розмістити в Україні до 30 тисяч європейських миротворців — за підтримки США.