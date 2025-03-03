Міноборони виділить 7,7 млрд грн на паливо для армії

Міністерство оборони України розпланувало закупівлі паливно-мастильних матеріалів (ПММ) на II квартал 2025 року на суму 7,7 млрд грн. Про це повідомляють у заяві відомства.



Закупівельна агенція Міноборони «Державний оператор тилу» (ДОТ) забезпечує стабільні постачання критично важливих ресурсів для армії.



За словами директора Департаменту політики закупівель Міноборони Гліба Канєвського, ключова мета — не тільки забезпечити війська паливом, а й створити прозору, прогнозовану систему постачання.

У рамках закупівель передбачено:

трансмісійні, моторні та гідравлічні оливи;

спецрідини та мастильні матеріали;

дизельне пальне, бензин різних марок, авіаційне паливо Jet.

Директорка програми ПММ ДОТ Марина Єремєєва наголосила, що всі тендери будуть оголошені на платформі Prozorro з дотриманням законодавства.



Українські та міжнародні постачальники запрошуються до участі. Подробиці доступні на сайті ДОТ.