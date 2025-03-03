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Міноборони виділить 7,7 млрд грн на паливо для армії

03 березня 2025, 14:45

Міноборони виділить 7,7 млрд грн на паливо для армії

Міністерство оборони України розпланувало закупівлі паливно-мастильних матеріалів (ПММ) на II квартал 2025 року на суму 7,7 млрд грн. Про це повідомляють у заяві відомства.

Закупівельна агенція Міноборони «Державний оператор тилу» (ДОТ) забезпечує стабільні постачання критично важливих ресурсів для армії.

За словами директора Департаменту політики закупівель Міноборони Гліба Канєвського, ключова мета — не тільки забезпечити війська паливом, а й створити прозору, прогнозовану систему постачання.

У рамках закупівель передбачено:

  • трансмісійні, моторні та гідравлічні оливи;
  • спецрідини та мастильні матеріали;
  • дизельне пальне, бензин різних марок, авіаційне паливо Jet.

Директорка програми ПММ ДОТ Марина Єремєєва наголосила, що всі тендери будуть оголошені на платформі Prozorro з дотриманням законодавства.

Українські та міжнародні постачальники запрошуються до участі. Подробиці доступні на сайті ДОТ.

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