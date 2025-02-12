Партизани фіксують транспортування палива з Новоросійська до Криму — «АТЕШ»

Перекидання палива з Новоросійська до Криму. Фото: АТЕШ

Агенти руху «АТЕШ» продовжують спостерігати за переміщенням палива і військових вантажів через Керченський міст. Про це йдеться у звіті українських партизанів.



За їхніми даними, Росія перекидає паливо з Новоросійська до Криму, проте останніми тижнями частота таких перевезень знизилася.



«Ми ведемо постійне спостереження, відстежуємо обсяги й графік перевезень. Зниження підвезення палива пов'язане з точними ударами Сил оборони України по нафтопереробних заводах і базах. Це ускладнює постачання окупаційних військ і знижує їхню боєздатність», — заявили в «АТЕШ».



Партизани підкреслюють, що Керченський міст є ключовим елементом військової логістики Росії, яким триває транспортування техніки, боєприпасів та особового складу.



Знищення цього маршруту серйозно порушить постачання армії РФ та прискорить звільнення окупованих територій.

Нагадаємо, партизани допомогли знищити склад катерів та військових РФ на лівобережжі Херсонщини.