У Торецьку лінія фронту не статична: бої йдуть за кожні вулицю та будівлю – ЗСУ

Ситуація у Торецьку. Фото: карта DeepState

У місті Торецьк Донецької області лінія фронту не статична. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, там ніде навіть мати цю статичну лінію.



«Це дуже важка для двох сторін ситуація. Це ситуація, коли на руїнах тих чи інших вулиць постійно пересуваються вогневі групи, які завдають одна одній ураження. Тобто це ситуація загальної постійної нестабільності. Це питання контролю над окремими вулицями, а іноді й окремими поверхами різних будівель. Коли ми говоримо про міські бої – це завжди нестабільно, неочевидно та дуже чотиривимірно. Коли ми говоримо про міські бої, треба розуміти, що це така велика «м'ясорубка», яка може тривати місяцями», – зазначив Трегубов.

Нагадаємо, що Росія за два місяці втратила більше танків, ніж є на озброєнні Німеччини.