Російська армія не може відновити попередній темп наступу під Покровськом: у ЗСУ назвали причину

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта DeepState

Війська РФ на початку березня трохи видихнулися після невдалого Покровського наступу. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, в їхній зоні відповідальності загальна кількість боєзіткнень знизилася.



«Тому що в попередні два місяці насамперед на Покровському напрямку були дуже активні спроби росіян просуватися. Внаслідок цих спроб росіяни виснажилися і не можуть відновити той темп, який був тоді. Вони намагаються якось збільшувати зусилля, але відновити цей темп не можуть. І принаймні на Покровському напрямку може вже й не зможуть. Тому що мають проблеми з ресурсами – як з особовим складом, так і з технікою», – розповів Трегубов.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, яких втрат за два місяці зазнали російські війська під Покровськом.