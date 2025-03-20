Армія РФ створила ще один плацдарм на правому березі річки Оскіл – DeepState

Просування росіян на правому березі річки Оскіл. Фото: карта DeepState

Російські війська просунулися на правому березі річки Оскіл у Харківській області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Останнім часом ЗСУ вдалося певною мірою стабілізувати ситуацію на відрізку Фиголівка-Дворічна-Західне. Після витіснення росіян із Фиголівки українські військові успішно ліквідують їх при спробах просунутися та відновити контроль над селом. Подібне відбувається і по всій лінії плацдармів, що утворилися. Окупанти намагаються просочуватися невеликими групами піхоти через оборонні порядки Сил оборони України, але здебільшого наштовхуються на ураження та знищення.



Однак попри стабілізацію, ЗС РФ не зупиняються в спробах розширити зону контролю по берегу для дестабілізації ситуації. Загарбникам вдалося створити ще один плацдарм поблизу Красного Першого на висотах східніше села.



«Одночасно з цим росіяни активно тиснуть на Тополі, намагаються покращити своє тактичне положення у цьому районі, повністю зайняти село та закріпитися у ньому», – розповіли у DeepState.

Нагадаємо, що російська армія не може поновити попередній темп наступу під містом Покровськ Донецької області.