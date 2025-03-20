ЗСУ знищили командний пункт окупантів в Бєлгородській області

ЗСУ знищили командний пункт окупантів. Фото: Генштаб

Тільки 20 березня стало відомо, що українські військові 18 березня завдали удару по командному пункту одного з підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії ЗС РФ в районі Демидівки Бєлгородської області РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Як уточнюється, внаслідок поразки командний пункт повністю знищено.



«Цей об'єкт росіяни використали для планування та ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони на території Сумської області», — йдеться у повідомленні.



Його ліквідація істотно знижує здатність підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії РФ ефективно діяти на полі бою.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці в ніч на 20 березня завдали удару по аеродрому «Енгельс» у Саратовській області РФ. У районі аеродрому зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів.