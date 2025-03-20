РФ двічі вдарила по Краматорську: трьох людей поранено, серед них — 90-річна жінка

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська МВА

Внаслідок подвійного удару по Краматорську 20 березня отримали поранення троє людей. Крім того, внаслідок атаки у місті пошкоджено будинки та будівлі. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



«Російські війська двічі атакували Краматорськ – о 10:20 та 10:40. Під ворожий обстріл потрапили промислова зона та густонаселений район міста, постраждали кілька освітніх закладів та багатоквартирні будинки», — йдеться у повідомленні.





У відомстві уточнили, що поранення отримали троє мешканців міста. Один із постраждалих, 90-річна пенсіонерка, вона перебуває у вкрай тяжкому стані через численні поранення.



Усі необхідні служби залучено до ліквідації наслідків.



За попередньою інформацією від наших джерел, обстріл здійснено о 10:20 із застосуванням ракети 9М723-Іскандер та о 10:40 із застосуванням БпЛА Zala.



Раніше ми писали, що вранці 20 березня росіяни атакували Краматорськ.