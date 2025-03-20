Шестикласника з Кременця намагалися завербувати спецслужби РФ

Шестикласника з Кременця намагалися завербувати російські спецслужби. Про це повідомляє Національна поліція України.
Школяр, почувши від поліцейських про факти вербування дітей, розповів, що і йому невідомі особи пропонували «заробити гроші». Хлопчик не піддався на вмовляння й одразу повідомив про це офіцера Служби освітньої безпеки.
Правоохоронці поспілкувалися з учнем, подякували за свідому позицію та передали інформацію співробітникам СБУ.
Співробітники поліції нагадують: при виявленні спроб вербування чи втягування у злочинну діяльність потрібно негайно повідомляти поліцію чи скористатися чат-ботом «Спали ФСБшника».
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