Шестикласника з Кременця намагалися завербувати спецслужби РФ

Противник розпочав вербування учнів молодших класів. Фото: Відділ комунікації поліції Тернопільської області

Шестикласника з Кременця намагалися завербувати російські спецслужби. Про це повідомляє Національна поліція України.



Школяр, почувши від поліцейських про факти вербування дітей, розповів, що і йому невідомі особи пропонували «заробити гроші». Хлопчик не піддався на вмовляння й одразу повідомив про це офіцера Служби освітньої безпеки.



Правоохоронці поспілкувалися з учнем, подякували за свідому позицію та передали інформацію співробітникам СБУ.



Співробітники поліції нагадують: при виявленні спроб вербування чи втягування у злочинну діяльність потрібно негайно повідомляти поліцію чи скористатися чат-ботом «Спали ФСБшника».