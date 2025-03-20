Окупанти вдарили по Добропіллі: є пошкодження

Російські окупанти в четвер уночі, 20 березня, завдали удару по місту Добропілля Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



Попередньо, обстріл відбувся об 01:00.



«Росіяни пошкодили щонайменше 2 багатоквартирні та 7 приватних будинків, цивільне авто», — йдеться в повідомленні.



Раніше ми писали, що російська армія минулої доби, 19 березня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано житлові будинки.