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У російському Енгельсі міг бути уражений склад із ракетами Х-101 і Х-555 — Defense Express

20 березня 2025, 12:58

У російському Енгельсі міг бути уражений склад із ракетами Х-101 і Х-555 — Defense Express

Імовірно, під Саратовим у Росії вражено склад крилатих ракет. Колаж Defense Express Імовірно, під Саратовим у Росії вражено склад крилатих ракет. Колаж Defense Express

Склад із ракетами Х-101 і Х-555 міг бути уражений 20 березня в Енгельсі Саратовської області Росії в результаті атаки.

Такого висновку дійшли аналітики видання Defense Express, посилаючись на фото з величезним «грибом» від вибуху та відео з вторинною детонацією.

Крім того, низці OSINT-спільнот вдалося локалізувати місце вибуху. Все вказує саме на склад із боєприпасами.

«Поки що все вказує саме на те, що детонація сталася саме на складі авіаційних боєприпасів для стратегічної авіації. Враховуючи те, що в Енгельсі базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160 зі складу 121-го та 184-го важкого бомбардувального авіаційного полку ВКС РФ, йдеться про крилаті ракети типу Х-101 та Х-555», — йдеться у повідомленні.

«На відео чути, що продовжують рватися боєприпаси, вочевидь, для авіаційних гармат. Тобто це вказує саме на ураження складу з боєприпасами, а не з паливом. Ще одне відео вказує саме на вибухову детонацію, що не є характерним для пожеж цистерн з паливом. Тобто все вказує саме на те, що детонація сталася саме на складі авіаційних боєприпасів для стратегічної авіації», — наголошується у публікації.

Російські паблики повідомляють, що детонація боєприпасів продовжується вже кілька годин. Місцеві пишуть, що евакуйовано селище Малинки, також готується до евакуації  Базальт.

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