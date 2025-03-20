З'явилися фото наслідків російського удару по Краматорську

Наслідки ранкового удару по Краматорську. Фото: Pro100 Media

Внаслідок ранкового обстрілу Краматорська у четвер, 20 березня, постраждала жінка. Про це повідомляють кореспонденти «Донбас Реалії».

Також місцеві видання та телеграм-канали опублікували фотографії наслідків російської атаки.

Мешканці Краматорська пишуть, що серйозно постраждали багатоповерхові будинки та гаражі.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки на Слов'янськ у ніч проти 20 березня поранено двох місцевих жителів. Також було пошкоджено будинки та автомобілі.