З'явилися фото наслідків російського удару по Краматорську

Внаслідок ранкового обстрілу Краматорська у четвер, 20 березня, постраждала жінка. Про це повідомляють кореспонденти «Донбас Реалії».
Також місцеві видання та телеграм-канали опублікували фотографії наслідків російської атаки.
Мешканці Краматорська пишуть, що серйозно постраждали багатоповерхові будинки та гаражі.
Раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки на Слов'янськ у ніч проти 20 березня поранено двох місцевих жителів. Також було пошкоджено будинки та автомобілі.
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