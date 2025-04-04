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Нічна атака РФ: ППО збила 42 із 78 БПЛА над Україною

04 квітня 2025, 08:52

Нічна атака РФ: ППО збила 42 із 78 БПЛА над Україною

ППО збила 42 БПЛА. Фото: Вікіпедія ППО збила 42 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російські окупанти в ніч на 4 квітня запустили по Україні 78 дронів з різних напрямків. Сили і засоби протиповітряної оборони збили 42 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

 «У ніч на 4 квітня 2025 року (з 21:30 3 квітня) противник атакував 78 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ», — йдеться у повідомленні.



Станом на 08:30 сили та засоби протиповітряної оборони збили 42 ударні БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни. Під удар потрапили Харківщина, Дніпропетровщина, Київщина та Запоріжжя.

Крім того, 22 безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

 Раніше ми писали, що у Харкові кількість загиблих внаслідок атаки російських БПЛА збільшилася до чотирьох людей.

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