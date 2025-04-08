У Повітряних силах повідомили про кількість збитих безпілотників росіян за минулу ніч

Росія з 19:00 7 квітня атакувала Україну 46 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами. Про це сьогодні повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними відомства, станом на 8 годину ранку 8 квітня підтверджено збиття 9 ударних безпілотників на півночі, сході та в центрі країни.

Зазначається, що 31 російський безпілотник-імітатор локаційно втрачений без негативних наслідків.

Внаслідок атаки постраждали Харківська, Дніпропетровська та Донецька області, заявили у Повітряних силах.