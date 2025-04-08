У Костянтинівці під обстріл потрапило відділення Укрпошти

Вранці 7 квітня росіяни влучили у відділення Укрпошти у Костянтинівці Донецької області. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.
«Вранці ворог знищив наше відділення у Костянтинівці, де Укрпошта та наша героїчна донецька команда продовжують роботу. А вже по обіді команда, прибравши уламки та пошкодження, відновила роботу. Неймовірно пишаюся нашою незламною донецькою командою і скоро приїду до них у гості!», — написав він на своїй сторінці в соцмережі.
Смілянський додав, що працівники та клієнти Укрпошти внаслідок удару не постраждали.
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