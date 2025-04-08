Російські окупанти розстріляли пораненого українського військового у Донецькій області

Український військовий, якого розстріляли окупанти на Донеччині. Фото: кадр із відео

Військовослужбовці 144-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ розстріляли пораненого бійця Сил оборони України поблизу села Катеринівка Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Окупанти публікують кадри штурмових дій біля цього села. На одному з моментів відео двоє росіян розстрілюють українського військовослужбовця із зеленим скотчем на касці. Боєць, судячи з кадрів, поранений та подає ознаки життя, але загарбники його вбивають.

Нагадаємо, що у Донецькій області ЗСУ взяли в полон громадян Китаю, які в армії РФ воювали проти України.