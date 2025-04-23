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Російські війська вдарили по автобусу у Марганці: багато загиблих та поранених

23 квітня 2025, 08:25

Російські війська вдарили по автобусу у Марганці: багато загиблих та поранених

Наслідки удару по автобусу у Марганці. Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки удару по автобусу у Марганці. Фото: Дніпропетровська ОВА

Армія РФ дроном-камікадзе вдарила по місту Марганець Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинули сім людей, ще шість – отримали поранення.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук розповів, що росіяни атакували автобус із працівниками підприємства, які їхали на роботу в Марганці.

Оновлено 08:35. Лисак повідомив, що кількість загиблих зросла до дев'яти людей, поранених – до 30.

Оновлено 10:15. У пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури розповіли, що кількість постраждалих зросла до 32 людей.

Нагадаємо, що 22 квітня війська РФ завдали ударів по місту Мирноград на Донеччині, внаслідок чого є загиблі та поранені.

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