Російські війська вдарили по автобусу у Марганці: багато загиблих та поранених

Армія РФ дроном-камікадзе вдарила по місту Марганець Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинули сім людей, ще шість – отримали поранення.
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук розповів, що росіяни атакували автобус із працівниками підприємства, які їхали на роботу в Марганці.
Оновлено 08:35. Лисак повідомив, що кількість загиблих зросла до дев'яти людей, поранених – до 30.
Оновлено 10:15. У пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури розповіли, що кількість постраждалих зросла до 32 людей.
Нагадаємо, що 22 квітня війська РФ завдали ударів по місту Мирноград на Донеччині, внаслідок чого є загиблі та поранені.