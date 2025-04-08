ЗСУ не дали армії РФ захопити звільнене село на Луганщині: знищено пів батальйону росіян

Штурм українських позицій у селі Надія на Луганщині. Фото: кадр із відео

Російські війська пішли штурмом на ділянках одразу трьох батальйонів 3-ї штурмової бригади ЗСУ, зокрема, щоб відбити втрачені позиції у селі Надія Луганської області. Про це повідомили у пресслужбі бригади.



До ліквідації окупантів залучили всі батальйонні засоби 1-го штурмового, 2-го механізованого та 1-го механізованого батальйонів бригади. По загарбниках працювали артилерія та дрони. Піхота вступила у вогневий контакт на землі.



Втрати росіян за день боїв склали 143 убитими та 86 пораненими. Загалом 3-тя ОШБр за день знищила пів батальйону росіян. ЗС РФ не зайняли нових позицій.

Нагадаємо, що це село українські війська звільнили у березні.