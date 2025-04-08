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Нацгвардія зупинила штурм російської армії на Покровському напрямку: знищені понад два десятки загарбників

08 квітня 2025, 22:23

Нацгвардія зупинила штурм російської армії на Покровському напрямку: знищені понад два десятки загарбників

Удар по російській піхоті на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Удар по російській піхоті на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

3-тя бригада оперативного призначення «Спартан» НГУ разом із бійцями суміжного підрозділу зупинили російський штурм на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

За словами військових, ЗС РФ зазвичай кидають вперед малі групи піхоти, але цього разу у бік українських позицій рухалася більша група штурмовиків.

Сили оборони України відбили штурм, використовуючи артилерію та FPV-дрони. Знищені 23 окупанти.

Нагадаємо, що армія РФ намагалася захопити одразу три села біля кордону Донеччини та Дніпропетровщини, ЗСУ відбили масовану атаку.

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