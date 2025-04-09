В Оренбурзькій області РФ дрони атакували військовий аеродром

Військовий аеродром був атакований ударними безпілотниками в Оренбурзькій області Росії. Про це сьогодні повідомив в.о. губернатора Євген Солнцев, передає ASTRA.

За словами губернатора, всі БПЛА були збиті ППО, жертв та руйнувань немає.

За даними ASTRA, атака була спрямована на аеродром «Оренбург-2».

Російське Міноборони про атаку на Оренбурзьку область не повідомляло.

Нагадаємо, сьогодні вранці дрони атакували російський військовий аеродром у Моздоку у Північній Осетії.