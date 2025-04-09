Земельні ділянки, позашляховик та понад два мільйони гривень заробітку за рік. Що декларує родина голови Дружківської МВА Андрія Панкова

Голова Дружківської міської військової адміністрації Андрій Панков. Фото: Дружківська МВА

Голова Дружківської міської військової адміністрації Андрій Панков подав декларацію за 2024 рік. Про це стало відомо із даних Єдиного державного реєстру декларацій.



«Новини Донбасу» розповідають, що родина начальника Дружківської МВА задекларувала за минулий рік.



Нерухомість



У місті Краматорськ Андрій Панков володіє приватним будинком та двома земельними ділянками загальною площею 332,2, 1000 та 39 квадратних метрів.



Також у Краматорську Панков декларує квартиру та гараж загальною площею 110 та 20,6 квадратних метра.



У Краматорську дружина начальника Дружківської МВА володіє земельною ділянкою та гаражем загальною площею 38 та 20,6 квадратних метра.



В окупованому Донецьку дружина Панкова декларує квартиру загальною площею 39,8 квадратних метра.



Автомобілі



Андрій Панков володіє позашляховиком BMW X5 E70 2011 року випуску.



Доходи



Панков за 2024 рік на посаді начальника Краматорської районної військової адміністрації заробив 2 056 593 гривні.

Нагадаємо, що «Новини Донбасу» розповідали, що задекларувала за 2024 рік родина голови Покровської міської військової адміністрації Сергія Добряка.