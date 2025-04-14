Під Вовчанськом артилерія ЗСУ ліквідувала 33 окупантів

Удар артилерії ЗСУ по окупантах під Вовчанськом. Фото: кадр із відео

Артилерійський розрахунок прикордонної бригади «Гарт» завдав удару по місцях скупчення особового складу противника в районі Вовчанська. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Б'є артилерія «Гарту»



Під Вовчанським артилерійський розрахунок прикордонної бригади «Гарт» накрив вогнем місця скупчення особового складу супротивника. Результат – мінус 33 окупанті. pic.twitter.com/1NasnZOApg — Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) April 14, 2025



«Результат — мінус 33 окупанти», – йдеться у повідомленні ДПСУ.



У Генеральному штабі ЗСУ додали, що на Харківському напрямку за минулу добу російські війська тричі робили спроби наступу в районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

Раніше в Харківській області українські військовослужбовці знищили бойову машину піхоти (БМП) та три гармати російських окупантів.